В Тюмени ребенка по пояс затянуло в канаву с водой рядом с детской площадкой

В Тюмени ребенка по пояс затянуло в канаву с водой рядом с детской площадкой на ул. 5-я Элеваторная. Прокуратура проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На помощь мальчику пришел случайный прохожий. Он вытащил его из болота.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку по данному факту, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управы Ленинского административного округа Тюмени. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.