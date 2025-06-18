Глава Оренбургской области Евгений Солнцев передал медикам почти сотню новых автомобилей

Оренбургские больницы получили новый транспорт от главы региона Евгения Солнцева. Медицинский автопарк пополняется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Глава Оренбуржья передал около 100 машин "Лада Гранта", которые помогут закрыть потребности 25 лечебных учреждений области.

"Учитывая большую протяжённость нашей области, транспортная доступность – один из ключевых вопросов как для медработников, так и для пациентов. Сегодня мы передаём 96 новых автомобилей 25 больницам региона, среди которых городские, районные и межрайонные учреждения", – сказал Евгений Солнцев.

В частности, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5 автомобилей. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей.

Новые автомобили перейдут в распоряжение участковых терапевтов для осуществления выездов по вызовам пациентов, будут доставлять узких специалистов, перевозить материалы для анализов и медицинскую документацию.

Евгений Солнцев подчеркнул, что первичная медицинская помощь – всегда самая востребованная. В рамках программы модернизации первичного звена область сейчас ремонтирует лечебные учреждения, строит новые ФАПы и врачебные амбулатории, закупает оборудование.

Ключи от автомобилей Евгений Солнцев накануне торжественно вручил главврачам областных медицинских учреждений.

Главный врач Переволоцкой районной больницы Лениза Губайдуллина отметила, что помощь руководства области положительно отразится на результатах работы.

"Сегодня медицинские учреждения получают много новой техники, ремонтируются и строятся больницы. Это огромная помощь правительства области, которая, несомненно, положительно скажется на результатах нашей работы. От имени всей нашей дружной медицинской семьи выражаем благодарность за такие ресурсы, которые поступают к нам ежегодно", – подчеркнула главный врач.

Обновление автопарка больниц региона проходит в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая цель – повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи.

С 2021 по 2024 год в рамках программы было закуплено 431 транспортное средство.