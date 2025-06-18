18 Июня 2025
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Здравоохранение Оренбургская область
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев передал медикам почти сотню новых автомобилей

Оренбургские больницы получили новый транспорт от главы региона Евгения Солнцева. Медицинский автопарк пополняется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Глава Оренбуржья передал около 100 машин "Лада Гранта", которые помогут закрыть потребности 25 лечебных учреждений области.

"Учитывая большую протяжённость нашей области, транспортная доступность – один из ключевых вопросов как для медработников, так и для пациентов. Сегодня мы передаём 96 новых автомобилей 25 больницам региона, среди которых городские, районные и межрайонные учреждения", – сказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В частности, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5 автомобилей. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Новые автомобили перейдут в распоряжение участковых терапевтов для осуществления выездов по вызовам пациентов, будут доставлять узких специалистов, перевозить материалы для анализов и медицинскую документацию.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев подчеркнул, что первичная медицинская помощь – всегда самая востребованная. В рамках программы модернизации первичного звена область сейчас ремонтирует лечебные учреждения, строит новые ФАПы и врачебные амбулатории, закупает оборудование.

Ключи от автомобилей Евгений Солнцев накануне торжественно вручил главврачам областных медицинских учреждений.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Главный врач Переволоцкой районной больницы Лениза Губайдуллина отметила, что помощь руководства области положительно отразится на результатах работы.

"Сегодня медицинские учреждения получают много новой техники, ремонтируются и строятся больницы. Это огромная помощь правительства области, которая, несомненно, положительно скажется на результатах нашей работы. От имени всей нашей дружной медицинской семьи выражаем благодарность за такие ресурсы, которые поступают к нам ежегодно", – подчеркнула главный врач.

Обновление автопарка больниц региона проходит в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая цель – повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи.

С 2021 по 2024 год в рамках программы было закуплено 431 транспортное средство.

Теги: евгений солнцев, автомобили, медицина, больницы, скорая помощь


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