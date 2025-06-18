В Нижнем Тагиле будут судить организаторов похода, во время которого девочка сорвалась с 10-метровой высоты

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут два местных жителя, организовывающих походы выходного дня, во время одного из которых пострадала 14-летняя школьница.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 7 октября 2022 года. Незадолго до этого, родители школьников договорились с одним из обвиняемых за денежное вознаграждение устроить поход в лесной массив в районе горы Голый камень. Мужчина 1985 г.р. привлек в помощь своего знакомого, с которым проработал план сопровождения туристической группы, а также подготовил аттракционы "тарзанка" и "веревочный парк".

По версии следствия, аттракционы не соответствовали требованиям безопасности - организаторы не проверили его на прочность, перед тем как допустить детей. Они также не обеспечили школьников средствами индивидуальной защиты, не установили защитную систему и не убедились в исправности страховочных систем. Из-за этого у девочки 2008 г.р. при спуске на "тарзанке" развязалась веревка. Школьница сорвалась с 10-метровой высоты, ударившись о выступающие части скалы и получила закрытые переломы левой лонной и левой седалищной костей со смещением отломков, что повлекло по неосторожности причинение ей средней тяжести вреда здоровью.

Организаторам предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору". Свою вину они не признали.

Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.