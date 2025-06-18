В Израиле "мобилизовали" машину жены Макаревича*

Израильская армия "мобилизовала" машину жены певца Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Об этом сообщила сама "пострадавшая", уточнив, что именно она чувствует из-за случившегося.

"Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали – кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно", - написала Кляйн на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

Судя по опубликованному в посте фото, речь идёт о пикапе Mitsubishi серого цвета.

Самого Андрея Макаревича пока тоже не призывали, сейчас он находится на гастролях в Европе.

* признан в России иностранным агентом