Орешкин на ПМЭФ: "Большая семерка" давно уже не является большой

Официальная деловая программа Петербургского экономического форума открывается сегодня сессией "Формируя новую платформу глобального роста".

В начале сессии ее модератор, зампред администрации президента России Максим Орешкин отметил, что "в этом году ПМЭФ проходит на фоне очень бурных событий в мире", например, ирано-израильского конфликта, торговых войн. "Много интересного происходит. Но нельзя забывать о том, какие долгосрочные тренды привели к текущей ситуации. Важно вести диалог о том, как нам строить будущее. Движение вперед в любом случае будет продолжаться", - заявил Орешкин.

Он отметил, что изменилась мировая экономика. "Раньше основой экономики были страны "Большой семерки", которая уже давно не является большой. Теперь ситуация изменилась, за развитие глобальной экономики отвечают страны G20 и глобального юга", - полагает чиновник.