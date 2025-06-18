Главу Минцифры попросили узаконить смс-рассылку о сбоях в работе интернета

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева попросили ввести, если такое возможно, обязательные оповещения по смс при сбоях в оказании услуг связи и доступа в интернет.

Об этом говорится в письме на имя министра. Документ составили депутаты фракции "Новые люди" Антон Ткачёв, Владимир Плякин и Ярослав Самылин, он отправлен в конце мая. По мнению политиков, это позволит "не только своевременно информировать абонентов, но и снизить нагрузку на службы поддержки операторов связи", пишет РБК.

Ранее зафиксированы сбои в работе мобильного интернета в различных регионах страны. Затронули они и регионы УрФО. В Тюменской области сбои длились несколько дней.