Война против Ирана станет проклятием Трампа - сенатор Пушков

Вступление США в войну Израиля против Ирана может стать проклятием президента США Дональда Трампа, считает сенатор Алексей Пушков. Трамп говорил, что он не начал ни одной войны. И хотя войну против Ирана формально начал не он, она станет именно "его" войной.

"И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США", — написал сенатор.

Все президенты США после Джимми Картера начинали войны против других стран.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что советники Трампа сознательно дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к вступлению в войну на стороне еврейского государства. Президент США не получает точных данных о реальном положении дел, из-за чего уверен в подавляющем превосходстве США и Израиля над Ираном. И эта война может стать для США такой же, как во Вьетнаме, Корее и Афганистане.

Накануне Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он заявил, что его терпение на исходе и США могут официально вступить в войну.