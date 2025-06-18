Пьяный таксист без лицензии перевозил в микроавтобусе из Тюмени в Ялуторовск трех пассажиров

Пьяный таксист без лицензии перевозил в микроавтобусе из Тюмени в Ялуторовск трех пассажиров. Его отстранили от участия в движении сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной ГАИ.

17 июня на региональной автодороге Ялуторовск - Ярково сотрудники Госавтоинспекции остановили микроавтобус "Хендэ Н-1", использующийся для перевозки пассажиров по междугородному маршруту. 40-летний водитель, по совместительству индивидуальный предприниматель, предъявил лицензию на перевозку пассажиров, срок действия которой закончился в 2024-м году.

При проверке "реестра такси Тюменской области", было установлено, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выданное на автомобиль "Хендэ Н-1", аннулировано в 2019 году. Также автоинспекторы выяснили, что путевого листа у водителя, перевозящего людей, нет, медика и механика перед рейсом он не проходил. А освидетельствование на алкотестере выявило состояние опьянения - 0,42 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель пояснил, что накануне пил пиво в компании друзей. За руль сел, полагая, что алкоголь уже выветрился.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя микроавтобуса шесть административных материалов, в том числе за пьяное вождение. Пассажиры сообщили, что не заметили, что водитель не совсем трезв.