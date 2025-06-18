СКР завершил расследование дела экс-главы московского департамента культуры Кибовского

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела экс-главы департамента культуры мэрии Москвы Александра Кибовского.

Ему инкриминируют семь эпизодов получения взяток на общую сумму более 114 млн руб., а также попытку получить еще одну взятку в 19,7 млн руб., передает "Коммерсант".

Кибовский вину не признает (как и двое его предполагаемых сообщников).

Ранее суд продлил арест Кибовского и других фигурантов до 16 июля.

Следствие полагает, что Кибовский получал взятки через посредников. Откаты он мог получать за "создание условий", при которых взяткодатели выигрывали госконтракты департамента культуры и подведомственных организаций на поставку мебели, оборудования и предметов интерьера.

Бывший высокопоставленный чиновник в свою защиту заявляет, что в его деле "нет и не было никаких хищений бюджетных средств, отсутствует убыток казне и даже, наоборот, обнаружился профицит".