За курение в школе увеличат штрафы

За курение табака, никотиносодержащей продукции или электронных устройств в образовательных учреждениях увеличат штрафы до 3 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Авторы инициативы считают, что нынешний размер штрафа до 1500 рублей — это мало. Больше половины всех курильщиков начали курить именно в школьном возрасте, и в школах нужны особые профилактические меры, в том числе более высокие штрафы.

"Штрафы до 3 тысяч рублей — это серьезный сигнал для тех, кто пренебрегает запретами и ставит под угрозу здоровье подрастающего поколения. Ужесточение наказания — это лишь часть комплексного подхода", — сказал депутат Никита Чаплин.

