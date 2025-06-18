18 Июня 2025
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Артема Николаева / t.me/artemnikolaevekb

"Героя-регулировщика" из Екатеринбурга вместо штрафа ждет работа в горадминистрации

История с таинственным регулировщиком в центре Екатеринбурга получила неожиданное развитие - вместо штрафа парня пригласили присоединиться к департаменту молодежной политики города, чтобы направить его активную гражданскую позицию в правильное русло. Об этом в своих соцсетях написал директор департамента, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия" Артем Николаев.

Напомним, что на прошлой неделе в интернете появилось видео, как "парень в розовом с желтым пакетом" около часа стоял на перекрестке Малышева - Московская, где сломались светофоры. Несмотря на жару и довольно рисковую идею, парень решил помочь водителям и стал уверенно направлять потоки машин, пока на место не прибыл сотрудник ДПС. Последний пожал незнакомцу руку, после чего "герой-регулировщик" удалился.

"Герой-регулировщик" Тимофей на перекрестке Малышева - Московская в Екатеринбурге(2025)|Фото: скриншот видео с telegram-канала "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Ранее в Госавтоинспекции заявляли, что как только найдут парня - ему грозит административный штраф, однако чиновники нашли Тимофея гораздо быстрее, предложив поработать вместе.

"Конечно, если вы не сотрудник ДПС или ГИБДД, то так делать нельзя. Я встретился с Тимофеем, обсудили с ним его активную гражданскую позицию. Договорились, что больше он такого не повторит. Направим его энергию добра и соучастия в позитивное русло! Пригласил Тимофея в команде с нами создавать совместные проекты для молодежи города", - написал Артем Николаев в своих соцсетях.

Сам парень также пообещал больше не совершать таких проступков, пояснив, что в тот день просто искренне хотел помочь. Николаев вручил ему подарок, договорившись о повторной встрече, но уже в составе команды.

"Впредь не буду больше совершать таких проступков. Просто хотелось искренне помочь, разрулить - в прямом и переносном смысле разрулить всех. Спасибо большое за приглашение, я очень рад", - отметил Тимофей.

Директор департамента молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев и "герой-регулировщик" Тимофей(2025)|Фото: скриншот видео с telegram-канала Артема Николаева / t.me/artemnikolaevekb

Теги: Екатеринбург, Тимофей, Николаев, регулировщик, мэрия


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