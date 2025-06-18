Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы не встречаться с Зеленским?

Президент США Дональд Трамп неожиданно и досрочно покинул саммит G7. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил это конфликтом между Израилем и Ираном, но Трамп публично опроверг его версию. Российский политолог Сергей Михеев не исключает того, что одной из причин вполне могло быть нежелание Трампа встречаться с Зеленским, который очень ждал этой встречи. Она была запланирована, но так и не состоялась.

"Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием", - написал Трамп о Макроне.

Сорванной оказалась и встреча с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Михеев считает, что избежать этих двух неприятных для Трампа встреч под предологом неотложных дел было достаточных основанием. С Мексикой сейчас напряженность из-за проблемы мигрантов, а попрошайку Зеленского Трамп просто презирает. Вот и в этот раз он снова собирался просить у США оружие и заступничество против России. Более того, это планировали делать и европейские лидеры. Как пишет The Wall Street Journal, они хотели убедить Трампа продолжить поддержку киевского режима и поддержать новые санкции против России. Трамп же хочет, чтобы европейцы сами оплачивали потребности Киева.

Накануне Зеленский заявил, что одним из вопросов, которые он намерен обсудить с президентом США, будет пакет военной помощи. Немецкое издание Berliner Zeitung считает, что "это стало еще одним ударом по Киеву". США смотрят на Украину и ее военный конфликт иначе, чем в Европе. Для Трампа он фактически отодвигается на второй план, и его досрочный отъезд с саммита G7 перед уже запланированной встречей с Зеленским ярко это демонстрирует.

"Европейцы хотели найти способ подсунуть Зеленского Трампу, чтобы он опять что-то в уши ему налил. Не исключаю, что он не захотел встречаться именно с Зеленским, который вызывает у него явное чувство антипатии. Он просто не хочет с ним общаться. А Ближний Восток стал хорошим поводом. Он как бы сказал: пошли вы все, я не хочу с ними встречаться. Макрону же, чтобы оправдаться за несостоявшуюся встречу, надо было что-то выдумать, и он сказал: вы не подумайте, что Трамп не захотел встречаться с Зеленским, просто очень важное событие, и он улетел. А тот ему прислал: ты вообще молчи, ничего не понимаешь", - рассказал Михеев в эфире "Вести ФМ".

Политолог Сергей Марков считает, что "Трамп считает Зеленского врагом своим личным, врагом свободы и мира, врагом Америки. И другом всех врагов Трампа".

Украинские политические телеграм-каналы пишут, что для Зеленского произошло самое опасное - он перестал быть важным. Не только Трамп уехал, но и страны G7 не сделали совместного заявления по Украине, а на открытом общении Зеленский выглядел растерянным.

"Обратите внимание как на него смотрит премьер Италии, она понимает, что его уже слили, а это просто утешительная беседа", - отмечает "Легитимный".