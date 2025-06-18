Сформировано правительство Монголии

Новый премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар провёл масштабную реформу кабинета министров.

В новом составе кабмина сохранили свои посты два вице-премьера Сайнбуянгийн Амарсайхан и Тогмидын Доржханд. Также в правительстве остались различные министры прошлого кабмина.

Основные замены произошли в руководстве ведомств, которые возглавляли члены ведущей оппозиционной силы Монголии – Демократической Партии (ДП). Её лидер Лувсаннямын Гантумур – бывший первый зампред правительства – ранее официально заявил об отказе войти в состав нового кабмина, пишет ТАСС.