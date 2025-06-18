Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил против запрета электросамокатов

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил против запрета электросамокатов. Однако он подчеркнул, что необходимо соблюдать культуру их использования. Заявление главы региона прозвучало на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где рассмотрели вопрос профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Количество СИМ в регионе стабильно растет. Только арендных электросамокатов на территории Тюменской области насчитывается около 6 300.

Губернатор отметил, что с 2023 года власти региона ведут системную работу с кикшеринговыми компаниями, которые работают в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Результаты есть: по сравнению с прошлым годом число ДТП с участием СИМ сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%.

"В Тюмени накоплен хороший практический опыт: более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты. Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - прокомментировал Александр Моор.