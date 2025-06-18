СМИ: Трампа взбесил визит Макрона в Гренландию

Президент США Дональд Трамп был взбешен визитом французского лидера Эммануэля Макрона в Гренландию. Демонстративности этой поездки добавил тот факт, что президент Франции поехал на остров в преддверии саммита G7, который и без того сулит множество разногласий его участникам, пишет Financial Times.

Во время визита в Гренландию Макрон почти напрямую осудил планы Трампа по присоединению острова к США. В ходе встречи с премьер-министрами Дании и Гренландии Макрон заявил о действиях Трампа: "я не думаю, что это то, что может происходить между союзниками".

"Важно показать, что Дания и Европа привержены этой территории, которая имеет очень высокое стратегическое значение и территориальную целостность которой необходимо уважать", — добавил Маркон.