21-летнего екатеринбуржца будут судить за убийство и покушение из хулиганских побуждений

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений. На скамье подсудимых окажется 21-летний местный житель, который напал на спящих на скамейках мужчин якобы из-за детской травмы.

Трагедия произошла в апреле этого года. По версии следствия, обвиняемый гулял по улице Ленина, где увидел двух мужчин, спавших на скамейках. Приняв их за бездомных, парень жестоко избил незнакомцев, после чего скрылся с места преступления, уверенный в убийстве обоих пострадавших. Одним из них оказался инвалид, который действительно скончался позднее в больнице, другому же удалось спастись.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сам нападавший позднее объяснил полицейским свое поведение "детской травмой".

"В ходе общения сотрудниками уголовного розыска обвиняемый пояснил им, что в момент произошедшего его глаза будто накрыла пелена, и он начал бить потерпевших. На вопрос, что могло послужить причиной для такого поведения, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться. Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду", — отметил полковник Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.