18 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай отправляет в Иран загадочные грузовые самолеты

Китай, возможно, направляет в Иран транспортные самолеты, цель полетов – неизвестна, пишет The Telegraph. Есть сведения о по крайней мере двух бортах, вылетевших с момента атаки Израиля из КНР в сторону Ирана.

По данным издания, первый загадочный борт из Китая вылетел в Иран в пятницу – на следующий день после первой атаки Израиля. На следующий день также был один рейс, в понедельник был рейс из Шанхая.

Данные с сервисов отслеживания воздушного трафика показывают, что во всех случаях самолеты летели на запад вдоль границы Китая и Казахстана, затем поворачивали на юг, в сторону Узбекистана и Туркменистана, а затем – по мере приближения к Ирану – пропадали с радаров. Таинственности этим рейсом добавлял тот факт, что конечным пунктом перелета указывался Люксембург, но самолеты, вероятно, не приближались к границам европейского неба.

Сообщается, что рейсы осуществлялись на грузовых Boeing 747.

Эксперты считают, что Китай может неофициально помогать своему стратегическому партнеру, тем более, что противостояние может перетечь в глобальное в случае подключения к конфликту США.

Крах нынешнего режима в Иране станет серьезным ударом и приведет к большой нестабильности на Ближнем Востоке, в конечном итоге подорвав экономические и энергетические интересы Китая, полагают эксперты, опрошенные изданием.

Теги: китай, иран, конфликт, грузовой самолет


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