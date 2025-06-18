В Иране мог погибнуть бывший президент страны Ахмадинежад

На фоне конфликта Ирана с Израилем появилась информация о якобы смерти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Вскоре она была опровергнута.

Среди тех, кто сообщил о смерти Ахмадинежада, был азербайджанский телеканал AzTV. Он утверждал, что политик якобы был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда гулял вместе с супругой и двумя сыновьями.

После агентство IRNA со ссылкой на офис экс-президента опровергло информацию о смерти Ахмадинежада, пишет РБК.