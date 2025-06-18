Застройщиков обяжут называть жилые комплексы только на кириллице

В России названия объектов капитального строительства и жилых комплексов будут только на кириллице.

Это произойдет с 1 марта 2026 года. Действие поправок не распространяется на те жилые комплексы, которые введены в эксплуатацию до вступления закона в силу. Такие изменения в законодательство приняли депутаты Госдумы.

Информацию об изготовителе товара или его продавце, а также о самих товарах и услугах нужно будет обязательно размещать на русском языке. Поправки содержатся в законопроекте об использовании в публичном пространстве русского как госязыка РФ, которые внесли Думу в октябре 2023 года.

Изготовителям и продавцам товаров и услуг нужно размещать информацию для потребителей в общедоступных местах: на вывесках, указателях, табличках и др. Тексты на языках республик и народов России должны быть идентичны русскоязычным, а также равнозначны им по размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. В тексте поправок отмечается, что по усмотрению изготовителя и продавца информация для потребителей может быть размещена и на иностранных языках, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о рекламе только на кириллице.