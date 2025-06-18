Треть автомобилей китайских марок собирают в России

Доля автомобилей китайских марок, выпущенных на предприятиях России, почти в два раза превысила этот показатель за весь 2024 год.

Таковы итоги пяти первых месяцев текущего года. На фоне ежегодного повышения утильсбора китайским автопроизводителям становится выгоднее выпускать машины в РФ, чем ввозить их. По словам экспертов, соотношение между ввезенными и локализованными моделями будет увеличиваться с строну последних.

С начала года из более 240 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, проданных в России, около 74 тыс. были выпущены российскими предприятиями. Среди всех проданных с января по май китайских машин доля транспортных средств отечественного производства составляет 30%.

Наибольшее соотношение между импортированными и локализованными моделями имеют: Haval (50,8%), Chery (28,8%) и Jetour (4,7%). Далее следуют выпускаемые в Калининградской области BAIC (3,9%), SWM (3,7%) и Kaiyi (2,8%).

В ближайшее время на рынке ожидается появление еще ряда моделей, производство которых налажено на российских предприятиях. К примеру, уже в этом месяце планируется презентация серийных кроссоверов бренда Tenet, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2025 года в России прекратили работу 213 автосалонов китайских марок. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего автосалонов закрыли производители Bestune, Kaiyi и DFM. В топ-10 брендов по числу закрытий впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.