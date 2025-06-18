В России могут отменить праздники в январе и мае
Длинные праздники в январе и мае нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня.
Так считает вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Пищальников. По его словам, это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Кроме того, бизнес сможет планировать деятельность без длительных простоев.
Пищальников указал, что Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.
Совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до 1% ВВП, сообщает "Газета.ру".