В России разрабатывают концепцию детских инвестсчетов

Россияне смогут открыть специальные индивидуальные инвестиционные счета для детей и получить за это налоговый вычет.

Как сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям. Это обсуждается с Центробанком РФ в рамках механизма семейных инвестиций.

Ожидается, родители будут заключать договор в интересах ребенка, определять инвестиционную стратегию и класть на счет свои средства. Управляющая компания будет взимать свою комиссию, и инвестировать, преумножая капитал. К моменту окончания минимального срока действия ИИС-3 на счете может скопиться существенная сумма.

В настоящее время у ряда брокеров сейчас можно открыть ИИС с доверительным управлением для ребенка, но только если он старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что инструмент станет доступным с самого рождения, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России обсуждается возможность разрешить снятие средств из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для покупки недвижимости. Программа ПДС рассчитана на 15 лет, тогда как долевое страхование жизни и ИИС имеют сроки от трех до пяти лет.