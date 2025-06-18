В Госдуме предложили поддержку молодых семей с детьми для погашения ипотеки

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 18 июня внесут проект закона, которым предлагается расширить возможности государственной поддержки для погашения ипотеки, чтобы это право смогли получить родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребёнок.

Как сообщает пресс-служба партии, инициатива призвана усилить адресную поддержку молодых семей, повысить доступность жилья и стимулировать рождаемость среди молодежи, находящейся в социально и финансово уязвимом положении. По словам депутатов, согласно данным ВЦИОМ, жилищные трудности и нехватка финансовых средств являются основными причинами, по которым граждане откладывают рождение детей.

Большинство молодых семей не имеют стабильного дохода и устойчивого социального положения, и нуждаются в поддержке со стороны государства. Парламентарии отметили, что каждая семья должна чувствовать надёжную поддержку государства, особенно когда речь идёт о рождении ребёнка и обеспечении комфортных условий для его жизни.