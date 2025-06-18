"АвтоВАЗ" представит на ПМЭФ первый кроссовер Lada собственной разработки

Отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" 18 июня представит первый кроссовер Lada собственной разработки.

Это произойдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Также компания покажет внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra, старт продаж которой запланирован на 20 июля.

В конце мая вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак пожаловался на то, что сейчас представлять новые модели приходится чаще, чтобы не проиграть в конкуренции с китайскими производителями: