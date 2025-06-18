Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор уведомил Евразийский экономический союз, что не исключает временный запрет на ввоз срезанных цветов и бутонов из Армении с 27 июня.

Это связано с систематическим нарушением фитосанитарных требований России и Евразийского экономического союза, а также отсутствие реакции армянского инспекционного органа на обращения Москвы. При этом отмечается резкое увеличение объема поставок в 2025 году.

В 18 партиях были выявлены западный цветочный (калифорнийский) трипс, представляющий опасность для стран ЕАЭС. Кроме того, свыше 13 млн штук цветов не были предъявлены для фитосанитарного контроля, что нарушает действующие правила.

При отсутствии мер реагирования и необходимой информации со стороны Армении, поставки цветов в Россию могут быть приостановлены, сообщает "Интерфакс".