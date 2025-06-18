Дочь Ельцина Татьяна Юмашева попала в санкционный список Канады

Канада внесла в санкционный список дочь экс-президент России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву.

Также в перечень попали ее третий муж Валентин, бывшая жена российского президента Владимира Путина Людмила, ее нынешний муж Артур Очеретный, родственники главы государства Михаил Путин, Михаил Шеломов и др.

Как следует из заявления главы МИД Канады Аниты Ананд, всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Также Оттава ввела ограничения в отношении торговли с Москвой – около 1 тыс. товаров подверглись соответствующим мерам. Это тавары, связанные с производством химического и биологического оружия, а также промышленные товары и передовые технологии двойного назначения. Ограничения на импорт распространяются на уголь, металлы и ряд других товаров, с помощью которых Россия получает доходы, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщают "Ведомости".

Кроме того, новые санкции против РФ ввела Великобритания. В списке - физлица и организации.