Основатель АФК "Система" Евтушенков заявил о планах "забрать" хохлому вслед за гжелью

Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о планах приобрести выпускающую товары, расписанные под хохлому, фабрику.

В январе текущего года компания стала единственным владельцем производителя гжельского фарфора. "Я хохлому хотел забрать, и не только хохлому, но и Гусь-Хрустальный, и Жостово. Но это все необходимо финансировать. Скажем, владелица хохломы живет во Франции. Покупать надо было у нее за большие деньги", — заявил бизнесмен журналу "Евразимут". Он отметил, что данные предприятия живут только за счет субсидий от Минпромторга, а без субсидий станут банкротами и не смогут работать.

Евтушенков указал, что инвестировать в новые проекты можно, хотя "это проблема, особенно сегодня". "Поэтому придет время — и хохлому заберем, но сегодня время еще не пришло", — подчеркнул Евтушенков.