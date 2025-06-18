Трамп заявил, что США известно местоположение верховного лидера Ирана

Военные США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп. "Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас", – указал глава государства.

Ранее Трамп отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".