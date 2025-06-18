18 Июня 2025
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Жители Сытомино получили ключи от новых квартир

В Сытомино Сургутского района жители получили ключи от новых квартир, сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Готовятся отметить новоселье семьи педагога Надежды Витальевны Афанасьевой, пенсионеров Сергея Николаевича Англиковского и Галины Юрьевны Волдиной. Из жилья в аварийном фонде люди переедут в современное жилье - новый дом по улице Лесной", - рассказал глава района.

Андрей Трубецкой(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

В четырехэтажном жилом доме всего 56 квартир. Из них 49 жилых помещений приобрела администрация Сургутского района в рамках муниципальных и окружных программ. В том числе под задачи переселения из аварийного жилья по адресной программе, а также для формирования фонда служебного жилья и в рамках программы «Строительство».

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой рассказал, что с введением дома улучшат жилищные условия 33 семьи.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Это позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории поселков Сытомино и Горный. Сейчас здесь 26 аварийных домов, в которых проживает более 90 человек. Еще 79 жителей стоят в очереди на жилье по договорам социального найма" , - пояснил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Также глава муниципалитета сообщил, что в 2025 году в рамках адресной программы в Сургутском районе планируется расселить 33,8 тысяч кв. м аварийного жилья, в которых проживают более 700 семей.

"С начала года более 200 семей уже переселены. Всего на улучшение жилищных условий в текущем году выделено 4,1 млрд рублей", - уточнил Андрей Трубецкой.

Теги: андрей трубецкой, переселение из аварийного жилья, новый дом, ключи


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