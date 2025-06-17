Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля

Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Ирана.

"Иран надеется на роль России в СБ ООН на фоне ударов Израиля по своей территории", - говорится в сообщении издания.

Ночью 13 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основной целью атаки на Тегеран являлись объекты ядерной инфраструктуры. Несмотря на это, есть жертвы среди мирного населения. Вечером 13 июня Иран начал операцию "Суровое наказание" и запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет.

В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал изданию о примерно 300 погибших мирных жителей.