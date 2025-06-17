США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Перебрасываемые самолеты включают модели F-16, F-22, и F-35 и являются авиацией ПВО (defensive air assets).

Издание сообщает, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.

По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.