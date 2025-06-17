В Курской области при атаке дронов ВСУ погиб глава сельского поселения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале сообщил о гибели главы Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр погиб в результате атаки дрона ВСУ.

Был нанесен целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Гладков.

Глава Курской области Александр Хинштейн также принес соболезнования близким погибшего и пообещал оказать помощь его близким.