Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять", сообщают РИА Новости.

Президент США также потребовал "безоговорочной капитуляции". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".

Напомним, 13 июня взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанз после того, как Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. МАГАТЭ после атаки сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен.