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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением на врача в больнице Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении врача в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Напомним, ранее появилась информация о том что группа нетрезвых людей пришла в областную больницу №2 Тюмени вечером, 16 июня. Предположительно, у них были претензии к конкретному медику, к нему и прошли, оторвали от приема пациента. По словам одного из очевидцев, они требовали принять их товарища без очереди. Некоторое время разговаривали на повышенных тонах, потом внезапно один из непрошенных посетителей начал избивать медработника. К нему присоединились остальные.

По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Следственные органы СК России по Тюменской области ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство.

Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия.

Теги: толпа, нападение, медработник


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