Губернатор Вологодской области сообщил о завершении капремонта канализационной сети в Бабаево раньше плановых сроков

Глава Вологодской области сообщил о завершении строительно-монтажных работ на объекте коммунальной инфраструктуры Бабаевского муниципального округа.

«Завершили капитальный ремонт дюкера напорного коллектора под рекой Колпь в Бабаево. Проложили канализационный коллектор методом горизонтально-направленного бурения, установили распределительные колодцы. Работы планировали завершить только в октябре этого года, однако подрядная организация уже в середине июня исполнила свои обязательства в полном объеме – это существенное опережение сроков. Повышаем надежность работы канализационных сетей и сооружений, обеспечиваем снижение эксплуатационных затрат и сокращаем аварийность на сетях водоотведения», – сказал Георгий Филимонов.

Общая протяженность капитально отремонтированной канализационной сети в Бабаево составила более 2 км. На выполнение строительно-монтажных работ по поручению Губернатора Георгия Филимонова было выделено 4,6 млн рублей из областного бюджета.

В административном центре Бабаевского муниципалитета также заменят более 3 км сетей водоснабжения. Поручение провести такой ремонт дал также Губернатор региона. На эти цели из областного бюджета направлено 44,7 млн рублей.

«Специалисты выполнят демонтаж и замену участков сети водоснабжения, установку колодцев, промывку и дезинфекцию системы водоснабжения по улицам Железнодорожной, Красного Октября, Комсомола. Так, обеспечим стабильным водоснабжением порядка 300 человек. Подрядная организация уже приступила к работам, завершение которых планируется в этом году», – отметил Георгий Филимонов.