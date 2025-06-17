17 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Губернатор Вологодской области сообщил о завершении капремонта канализационной сети в Бабаево раньше плановых сроков

Глава Вологодской области сообщил о завершении строительно-монтажных работ на объекте коммунальной инфраструктуры Бабаевского муниципального округа.

«Завершили капитальный ремонт дюкера напорного коллектора под рекой Колпь в Бабаево. Проложили канализационный коллектор методом горизонтально-направленного бурения, установили распределительные колодцы. Работы планировали завершить только в октябре этого года, однако подрядная организация уже в середине июня исполнила свои обязательства в полном объеме – это существенное опережение сроков. Повышаем надежность работы канализационных сетей и сооружений, обеспечиваем снижение эксплуатационных затрат и сокращаем аварийность на сетях водоотведения», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Общая протяженность капитально отремонтированной канализационной сети в Бабаево составила более 2 км. На выполнение строительно-монтажных работ по поручению Губернатора Георгия Филимонова было выделено 4,6 млн рублей из областного бюджета.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

В административном центре Бабаевского муниципалитета также заменят более 3 км сетей водоснабжения. Поручение провести такой ремонт дал также Губернатор региона. На эти цели из областного бюджета направлено 44,7 млн рублей.

«Специалисты выполнят демонтаж и замену участков сети водоснабжения, установку колодцев, промывку и дезинфекцию системы водоснабжения по улицам Железнодорожной, Красного Октября, Комсомола. Так, обеспечим стабильным водоснабжением порядка 300 человек. Подрядная организация уже приступила к работам, завершение которых планируется в этом году», – отметил Георгий Филимонов.

Теги: капремонт канализационных сетей, георгий филимонов, сети водоснабжения


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