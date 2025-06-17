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Фото: Накануне.RU

Жога выступил за увеличение квот для студентов-участников СВО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога призвал вузы подумать над увеличением квот для участников СВО и их семей. Возможно, речь может идти о дополнительных квотах для заочного обучения, так как этой категории учащихся часто приходится совмещать учебу и работу.

"Квоты в основном предоставляются на только очную форму обучения. Ветераны спецоперации, как правило, не могут проходить обучение днем, потому что выбирают между работой и учебой. Выбор часто происходит не в пользу последней", - отметил Жога на сегодняшнем совещании с министром образования и науки России Валерием Фальковым и представителями вузов.

По его словам, сейчас в окружных университетах обучается более 3,5 тыс. участников спецоперации и членов их семей. Для них уже введены льготные квоты, расширяются меры финансовой и социальной помощи, развиваются инициативы на уровне субъектов и университетов: все это также будут продолжать делать.

Также полпред поднял тему поддержки рождаемости и многодетности, а также привлечения к ней студентов. Он отметил, что получение образования - это трамплин в жизни и карьере, а потому от него не стоит отказываться из-за желания завести семью. Сейчас уже ведутся работы по выделению таким учащимся специальных стипендий и мест в общежитиях, а также предоставлению мест в детских садах при университетах и введению гибких условий учебного процесса для молодых мам.

"Будем работать. Твердо убежден: меры поддержки молодых семей и ветеранов СВО в сфере высшего образования – это инвестиции в будущее России. Подобные инициативы напрямую отвечают задаче, обозначенной президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по формированию новой, подлинной элиты страны", - добавил Жога.

Теги: Жога, СВО, студент, участник СВО, квота, вуз


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