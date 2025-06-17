У ФАС появились вопросы к поведению "Газпрома" на бирже

Федеральная антимонопольная служба России назвала "недопустимым" снижение объемов топлива, которые "Газпром" продает на бирже. Антимонопольщики направили "Газпрому" запрос о причинах снижения реализации топлива.

"Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, они производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов", - сообщили в ФАС.

"В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми", - добавили в службе.

"Газпром" должен будет представить свои объяснения до 27 июня.