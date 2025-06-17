"Смартфон Трампа" будут делать китайцы

Так называемый "смартфон Трампа", анонсированный на днях компанией Trump Organization, скорее всего, будет производиться в Китае, по крайней мере, он не обойдется без китайских комплектующих, передает CNBC со ссылкой на экспертов.

Речь идет о смартфоне T1. Заявлялось, что его производство расположится в США. Телефон золотистого цвета будет стоить в американской рознице $499, устройство будет работать на операционной системе Android от Google.

Trump Organization утверждает, что телефон будет "создан в Соединенных Штатах", но эксперты отмечают, что телефон, скорее всего, был разработан и будет производиться китайской фирмой.

Эксперты считают, что собираться телефон будет не с нуля, в основе будет разработка ODM-производителя из Китая.

Устройство будет иметь 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, тип экрана, который в основном производится южнокорейской фирмой Samsung. LG, другая южнокорейская фирма, также производит экран, как и китайская фирма BOE.

При цене T1 в $499 смартфон, скорее всего, будет использовать процессор от тайваньской фирмы MediaTek, который будет производиться на Тайване.

Тем временем, рекламируемая 50-мегапиксельная камера телефона потребует чипов для считывания изображений — рынок, на котором доминирует японская фирма Sony. В Китае и других странах есть более мелкие игроки.

Память устройства — это одна из областей, где может использоваться американская технология, потенциально от Micron. Однако потенциальными поставщиками могут стать и другие игроки, например, южнокорейская Samsung.