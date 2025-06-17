Обнаружены следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе

МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе. Такие выводы агентство сделало после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана.

Уточняется, что изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано, передает РИА Новости.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг ядерного объекта в Натанзе, отметив, что уровень радиации вне территории остается на нормальном уровне. Внутри объекта, по его словам, есть как радиологическое, так и химическое загрязнение.

Напомним, 13 июня взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанз после того, как Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. МАГАТЭ после атаки сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен.