Начальник Свердловского госпиталя ветеранов войн Забродин ушел в отставку

Олег Забродин ушел с должности начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе областного минздрава. однако причину называть не стали.

Кто займет вакантную должность, пока неизвестно. В Telegram-канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, предполагают, что новым начальником госпиталя может стать бывший замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

На своей должности Олег Забродин проработал шесть лет.