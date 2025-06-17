Смартфон воспламенился на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву

Смартфон Realme 14 Pro загорелся на борту самолета "Уральских авиалиний" во время рейса Иркутск-Москва.

По данным канала Mash, пассажир положил задымившийся гаджет на пол, а другие его попутчики начали поливать смартфон водой. Бортпроводницы в специальных огнеупорных перчатках затем утопили телефон в специальном контейнере и изолировали в туалете, где он всю оставшуюся дорогу был под наблюдением.

В авиакомпании сообщили, что запах горелого дошел до кабины пилотов, в салоне отключили вентиляцию, раздали салфетки и попросили всех наклонить голову вниз. Беременную девушку пересадили подальше от дыма.

В итоге смартфон прожег только ковролин у кресла. У владельца телефона претензий нет, никто не пострадал. Самолет сел в Москве без опоздания.

В начале июня на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск, задымился пауэрбанк. Пассажиры и экипаж так же оперативно потушили гаджет.