Толпа мужчин напала на врача в тюменской больнице в День медработника

Толпа мужчин напала на врача в тюменской больнице в День медработника, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, группа нетрезвых людей пришла в областную больницу №2 вечером. Предположительно, у них были претензии к конкретному медику, к нему и прошли, оторвали от приема пациента. По словам одного из очевидцев, они требовали принять их товарища без очереди. Некоторое время разговаривали на повышенных тонах, потом внезапно один из непрошенных посетителей начал избивать медработника. К нему присоединились остальные.

Пострадавший получил травмы, агрессоры скрылись, но позже были задержаны.

По данным полиции, в настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего произошедшему будет дана правовая оценка