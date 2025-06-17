На Кавказе ФСБ предотвратила хищение денег из бюджета

ФСБ предотвратила крупное хищение денег, выделенных в Северной Осетии из бюджета. Они должны были пойти на создание единой региональной электросетевой компании по соглашению с компанией ООО "С-плюс".

Речь шла о внедрении автоматической системы учета электроэнергии. Однако, полагают в спецслужбе, руководители ООО завысили её стоимость более чем в два раза, с 236 млн до 500 млн руб., похитив часть средств.

Задержаны четверо фигурантов дела, пишет "Ъ".