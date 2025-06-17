Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки иномаркой

Задержан замначальника УФСИН по Удмуртии, он подозревается в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде иномарки от руководителя группы компаний, имеющей договоры я с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По месту службы подозреваемого проведен обыск, изъята документация,.

В апреле был задержан глава УФСИН Башкирии Владислав Дзюба. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба вызвал подчиненных из числа руководителей управления и потребовал от них собрать ему премию из денег, выданных сотрудникам для представительских нужд управления. По данным следователей, речь идет о 3,4 млн рублей.