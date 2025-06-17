Паслер поручил создать оперативный штаб по подготовке к отопительному сезону

Свердловской области может появиться оперативный штаб по подготовке к отопительному сезону. Соответствующее поручение дал врио губернатора Денис Паслер, раскритиковав работу муниципалитетов в прошлый осенне-зимний период. В состав штаба вошли представители исполнительной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и Ростехнадзора.

"К осенне-зимнему периоду 2024/2025 года 28 муниципальных образований не получили паспорта готовности. Такая статистика недопустима. Поставил перед главами муниципальных образований задачу продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры и замену ветхих сетей, чтобы в обязательном порядке получить паспорта готовности к следующему отопительному сезону", — заявил ранее Денис Паслер.

Работу штаба синхронизируют с федеральным штабом Минстроя России, что позволит постоянно мониторить работу и оперативно координировать действия специалистов. МинЖКХ Свердловской области будет следить за готовностью муниципалитетов, координировать участников процесса и контролировать аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. В работе также будут задействованы министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики, физической культуры и спорта — они проконтролируют подготовку подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду и, в случае необходимости, окажут поддержку муниципалитетам.