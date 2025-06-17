Совместное производство Boeing и "ВСМПО-Ависма" заморожено - Чемезов

Титановое производство "Ростеха" ("ВСМПО-Ависма", Свердловская область) "загружено не совсем полностью". Так описал ситуацию на предприятии глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России.

"Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолётные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объёмы уменьшились", - сообщил Чемезов.

"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" – спросил Владимир Путин.

"Конечно. Они же привезли сюда большое количество современных станков, мы создали целое производство. Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов [для авиационной промышленности], но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50", - сообщил Чемезов.