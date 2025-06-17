Англия ввела новые санкции против России

Великобритания вела новые санкции против России. В список попали физлица и организации.

Среди попавших под санкции организаций – Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ, Rosneft Marine (UK) Limited, "Орион Стар Групп", зарегистрированная в ОАЭ Valegro, АО "Атлас". Всего под санкции попали 10 связанных с Россией компаний и физических лиц, а также 20 нефтяных танкеров, пишет ТАСС.

В конце зимы Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций, включая 40 судов. Количество нефтяных танкеров в списке выросло до 133.