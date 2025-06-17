Глава СКР поручил доложить о похищении 14-летней школьницы из Екатеринбурга

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении подростка в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница пропала. Затеем удалось выяснить, что подросток находится в Челябинске. Как сообщает СМИ со ссылкой на ее отца, девочку в другой город увез 24-летний мигрант, с которым она ранее познакомилась. В СКР информацию подтвердили, добавив, что ребенка уже вернули родителям.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение человека". Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.