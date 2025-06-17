Путин напомнил Чемезову про мусороперерабатывающий "должок"

Проект по строительству мусоросжигательных заводов "Ростеха" затормозился. Причем глава госкорпорации Сергей Чемезов оправдывает задержку не то, что санкциями и СВО, а даже ковидом!

"Мы в 2019 году начали строить мусоросжигательные заводы, должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Из-за того, что был ковид, потом санкции, у нас притормозилась вся эта стройка, и только в декабре 2024 года мы первый завод сдали. Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - сообщил Чемезов на встрече с президентом России.

"Должок за Вами, Сергей Викторович", - пожурил Чемезова Владимир Путин.

"К сожалению, да. Мы построить построили, и сегодня уже работает. Сегодня уже 100 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии получено и более 200 тысяч тонн коммунальных отходов уничтожено – то, что раньше вывозилось на полигоны. Сегодня этот завод перерабатывает свыше двух тысяч тонн отходов в сутки", - сообщил Чемезов.

Он добавил, что готовность второго завода составляет 92%, но завершить его планируется только в 2026 году.

"Конечно, денег не хватает, но сейчас ведём переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определённой степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать. Уверяю Вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать. Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится".