80% вооружения, используемого на СВО, производится "Ростехом" - Чемезов

80% всего вооружения, которое сегодня используется на СВО, производится "Ростехом", сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"За 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов на ствольную артиллерию – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, снарядов для реактивной системы залпового огня – в 1,7 раза. <…> это только за один год, а если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство. В целом исполнение гособоронзаказа традиционно на достаточно высоком уровне – составляет 99,5", - сообщил Чемезов, добавив, что по критическим важным позициям исполнение составляет 100%.